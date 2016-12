Forex, dollaro in lieve recupero su yen, euro stabile in attesa Bce

TOKYO/SYDNEY, 6 giugno (Reuters) - Dopo la flessione di ieri, il dollaro recupera qualche posizione sullo yen nelle battute finali delle contrattazioni asiatiche, mentre l'euro è stabile sul biglietto verde, in attesa del consiglio di politica monetaria della Banca centrale europea.

Poco dopo le 8,00 la valuta unica viaggia in area 1,31 da 1,3093 della chiusura e in marginale rialzo sullo yen a 129,85 da 129,69. Il biglietto verde sale a 99,18 yen da 99,06 yen della chiusura..

Nelle attese del mercato, Francoforte non dovrebbe operare nuovi allentamenti del costo del denaro, attualmente al minimo storico dello 0,5%, livello raggiunto il mese scorso con il taglio di un quarto di punto percentuale.

Pochi sembrano essere anche gli spazi per uno sconfinamento del tasso dei depositi in territorio negativo.

Sul cross dollaro/yen, speigano gli analisti, è destinata a rimanere una certa volatilità, in vista della pubblicazione domani del dato sugli occupati non agricoli, da cui gli investitori cercheranno di trarre indicazioni sulle prossime mosse della Federal Reserve, che nelle ultime settimane, per bocca di diversi suoi esponenti, ha ventilato la possibilità di una riduzione del programma di 'quantitative easing', se dall'economia dovessero emergere segnali positivi.