Forex, dollaro recupera da minimi contro yen dopo forte calo

NEW YORK, 4 giugno (Reuters) - Il dollaro recupera terreno contro lo yen dopo il marcato calo registrato dopo la deludente lettura dell'Ism manifatturiero Usa che aveva ieri portato la valuta Usa al minimo delle quattro settimana, a 98,86 yen. In rialzo dai minimi di un mese anche l'indice del dollaro contro il paniere di sei valute, che ieri aveva ceduto circa l'1%. Attorno alle 14,55, l'indice del dollaro sale dello 0,2% a 82,809. "Il mercato al momento è piuttosto nervoso perché tutti si stanno guardando attorno per capire quando la Fed ridurrà il suo "quantitative easing'" dice Niels Christensen, strategist di Nordea a Copenhagen. Il dato Usa di ieri ha infatti limitato le attese di un'eventuale riduzione dello stimolo monetario da parte della Fed, che aveva costituito un buon supporto alla valuta Usa nelle precedenti sedute. L'indice, nella lettura di maggio, ha segnato il livello più basso dal giugno del 2009, attestandosi a 49,0 dal 50,7 di aprile e a fronte di attese per un dato pari al precedente. Oggi è in agenda l'indice Ism di New York, che misura la condizione delle imprese attive nella metropoli. Il mercato aspetta soprattutto la riunione mensile della Bce di giovedì prossimo e il dato chiave sull'occupazione Usa di venerdì. ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3070/71 1,3075 DOLLARO/YEN 100,18/19 99,51 EURO/YEN 130,90/93 130,12 EURO/STERLINA 0,8544/47 0,8534 ORO SPOT 1.39581/96,76 1.411,10/2,10