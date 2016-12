Forex, euro/dlr in apprezzamento vicino a 1,31 su acquisti da Asia

LONDRA, 22 aprile (Reuters) - L'euro si conferma in lieve apprezzamento sul dollaro nel primo pomeriggio, non lontano dal massimo intraday di fine mattinata di 1,3097. Tra lunedì e martedì il cambio era salito in area 1,32 ma è stato successivamente appesantito da vendite legate all'ipotesi di un prossimo taglio dei tassi da parte della Bce, di cui ha parlato anche il presidente della Bundesbank Jens Weidmann . Nelle ultime ore, tuttavia, l'euro ha potuto beneficiare dei flussi in uscita dagli asset giapponesi, dopo che il ministro delle finanze Taro Aso ha affermato che dal G20 non sono arrivate opposizioni all'attuale linea ultra espansiva della Bank of Japan, in quanto - ha spiegato - finalizzata a superare la deflazione e non ad una svalutazione competitiva della valuta. "La storia dello yen ha senza dubbio un impatto sulle valute a maggior rischio, come anche l'euro; senza questo elemento, il movimento dell'euro/dollaro sarebbe di fatto laterale in questa fase", spiega lo strategist di Nomura Goeff Kendirck. Le parole di Aso sono dunque arrivate a mettere nuove pressione sullo yen, spinto la settimana scorsa ai minimi da quattro anni sul dollaro dall'annuncio delle ultime misure della banca centrale giapponese. "Il timore che il G20 potesse criticare il Giappone è stata una ragione per non spingere finora a fondo con le vendite sul dollaro/yen. Ora si potrebbe arrivare a 100 la prossima settimana". ORE 14,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3084/85 1,3050 DOLLARO/YEN 99,31/32 98,13 EURO/YEN 129,91/94 128,11 EURO/STERLINA 0,8527/30 0,8541 ORO SPOT 1.407,15/7,95 1.390,75/1,75 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia