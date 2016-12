Forex, yen in flessione dopo commenti Aso, euro poco mosso su dlr

SINGAPORE, 19 aprile (Reuters) - Yen in flessione dopo le parole del ministro delle Finanze giapponese Taro Aso che ieri sera, in una cena a Washington, ha affermato che dal G20 non ci sono opposizioni sull'attuale linea della Bank of Japan in quanto - ha spiegato - finalizzata a superare la deflazione e non ad una svalutazione competitiva della valuta.