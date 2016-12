Forex, euro lievemente indebolito su dollaro, corregge da massimi su yen

LONDRA, 17 aprile (Reuters) - Euro in lieve ripiegamento nei confronti del dollaro, in area 1,3150, e leggermente al di sotto dei più recenti massimi contro yen, pur sempre in rialzo di circa mezzo punto percentuale sulla chiusura precedente. La leggera correzione dll'euro/dollaro, spiegano gli operatori, va almeno in parte messa in relazione alla brusca caduta degli indici di borsa dopo la rottura di livelli tecnici importanti, mentre sempre sui grafici la valuta unica buca la media mobile degli ultimi 100 giorni. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3160/65 1,3132 DOLLARO/YEN 98,11/15 97,52 EURO/YEN 129,11/16 128,50 EURO/STERLINA 0,8585/90 0,8577 ORO SPOT 1.377,24/8,53 1.367,79/0,01 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia