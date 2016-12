Forex, euro/dlr poco mosso dopo calo ieri, pesa ipotesi taglio tassi

Alle 8,00 italiane l'euro/dollaro tratta in area 1,3050 da 1,3028 della chiusura di ieri. Martedì il cambio era salito fino a quota 1,32.

"In generale il mercato è in una situazione di avversione al rischio, per l'euro 1,30 sarà la prima linea di difesa (...), sotto la quale c'è 1,2929" spiega la strategist di Rbs Sue Trinh.