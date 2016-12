Forex, dlr prosegue correzione su yen, giù dollaro Australia dopo Cina

Nel rapporto semestrale pubblicato venerdì, il dipartimento al Tesoro Usa ha avvertito Tokyo che intende vigilare sulle nuove misure di politica monetaria per sincerarsi non siano mirate al deprezzamento del cambio.

Particolarmente negativo è il dato cinese per i corsi delle commodities e per le valute più direttamente legate all'andamento delle materie prime come quella australiana, che arretra al minimo da tre mesi su dollaro.