Forex, euro avvicina 1,31 dollari, valuta Usa no raggiunge 100 yen

LONDRA, 11 aprile (Reuters) - Negli scambi della prima mattinata londinese la divisa unica allunga contro dollaro, tornando ad avvicinarsi alla soglia di 1,31, mentre il biglietto verde si ferma prima di infrangere la soglia psicologica dei 100 yen. A monte del rafforzamento delle valute a rendimento relativamente più elevato restano le aggressive misure espansive messe a punto da Banca del Giappone. Considerando il progresso delle ultimissime sedute, avvertono gli operatori, si concretizza però il rischio di prese di beneficio. Appuntamento principale per i mercati questa mattina l'asta italiana a medio-lungo di metà mese, che vede a disposizione degli investitori fino a 7,5 miliardi di nuova carta tra Btp er Cct dopo la calorosa accoglienza riservata ieri ai Bot sul tratto a tre e dodici mesi. Il cross del dollaro/yen resta comunque in prossimità del record degli ultimi quattro anni, ulteriormente supportato dalla prospettiva che il programma 'quantitative easing' di Federal Reserve sia destinato a proseguire fino a fine anno. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3079/81 1,3068 DOLLARO/YEN 99,64/68 99,77 EURO/YEN 130,32/39 130,41 EURO/STERLINA 0,8513/16 0,8524 ORO SPOT 1.557,09/8,08 1.558,14/9,36