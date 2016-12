Forex, euro tiene rialzo su dlr, pausa per yen dopo forti vendite

NEW YORK, 9 aprile (Reuters) - Euro in lieve apprezzamento sul dollaro, poco sotto i massimi da tre settimane visti nelle contrattazioni notturne, mentre lo yen prende una boccata d'ossigeno ma continua a mostrare un'ampia debolezza verso tutte le principali divise. Gli operatori sottolineano il momento di relativa debolezza del dollaro - salvo che nei confronti dello yen - dettata dai deludenti dati di venerdì scorso sul mercato del lavoro Usa. Lungo tutta la seduta l'euro/dollaro si è mantenuto stabile sopra quota 1,30, salendo fino al picco intraday di 1,3068, anche se qualche 'stop loss' scattata in mattinata in area 1,3050 ha poi contribuito a limitare l'apprezzamento del cambio. Sul fronte yen, invece, a farla da padrone restano le vendite scattate dopo l'annuncio, giovedì scorso da parte della Banca del Giappone, di una nuova fase di aggressivo stimolo monetario. La conseguente fuga di molti investitori giapponesi dai titoli di Stato nazionali, alla ricerca di rendimenti più consistenti, ha spinto questa mattina lo yen ai minimi da maggio 2009 sul biglietto verde e da gennaio 2010 sulla valuta unica, rispettivamente a quota 99,66 e 129,93. Ma il parziale raffreddamento delle vendite sullo yen osservato nelle ultime ore appare solo temporaneo. E dopo una flessione di circa il 7% sul dollaro da giovedì scorso - ovvero dall'annuncio del nuovo piano di stimolo monetario della Banca del Giappone - ai più sembra inevitabile nel breve un test del cambio dollaro/yen in area 100. "Il dollaro/yen si è mosso così velocemente che è normale che ci sia qualche frenata in vista di soglie chiave, dunque non sono sorpreso che il cambio non sia ancora volato direttamente a 100" spiega lo strategist di Nordea Niels Christensen. "Gli investitori sono stati finora rapidi ad approfittare di ogni rallentamento per costruire altre posizioni corte sullo yen, quindi non credo che questa ripresa (dello yen) proseguirà. Tutto punta nella direzione di uno yen più debole e tutti sembrano contenti di seguire la tendenza". ORE 14,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3046/49 1,3007 DOLLARO/YEN 98,77/80 99,35 EURO/YEN 128,88/91 129,26 EURO/STERLINA 0,8517/24 0,8525 ORO SPOT 1.573,56/4,33 1.573,09/4,31 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia