Forex, euro poco mosso su dollaro dopo Pmi zona euro

LONDRA, 2 aprile (Reuters) - Mercato dei cambi sulle posizioni in mattinata sulla piazza londinese, mentre gli investitori digeriscono l'indice Pmi sul settore manifatturiero della zona euro che mostra a marzo un aggravarsi della fase recessiva. La lettura finale del mese scorso risulta pari a 46,8, due decimi oltre il 46,6 della stima flash ma in calo di oltre un punto rispetto al 47,9 di febbraio. Si tratta del ventesimo mese consecutivo di contrazione per il comparto manifatturiero dei diciassette paesi dell'unione monetaria europea. Sullo sfondo gli ultimi sviluppi sul fronte Cipro, dove i titoli Bank of Cyprus e Cyprus Popular Bank - Laiki - rimarranno sospesi per i prossimi dieci giorni lavorativi e una fonte della banca centrale anticipa che dovrebbero essere sospese oggi alcune delle misure di restrizione al movimento di capitali. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2833/37 1,2847 DOLLARO/YEN 92,86/90 93,21 EURO/YEN 119,19/21 119,75 EURO/STERLINA 0,8433/36 0,8434 ORO SPOT 1.598,84/0,06 1.598,40/9,40 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia