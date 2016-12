Forex, euro muove in rialzo su dollaro, restano timori Cipro

NEW YORK, 28 marzo (Reuters) - L'euro muove in rialzo verso il dollaro sulla piazza americana ma resta vicino ai minimi da quattro mesi segnati di recente, appesantito dai timori legati alle implicazioni del bailout finanziario di Cipro, dove le banche hanno riaperto oggi dopo quasi due settimane, e dall'incerta situazione politica italiana. Dopo una mattinata all'insegna della debolezza, l'euro ha recuperato marginalmente posizioni e intorno alle 14,50 passa di mano a 1,2812 sul biglietto verde (+0,25%), tenendo comunque in vista il minimo da quattro mesi segnato ieri, quando è scivolata fino a 1,2750. Il dollaro, di contro, si è infiacchito, complice i dati non esaltanti sul mercato del lavoro Usa. Nell'ultima settimana, infatti, il numero di richieste per sussidi di disoccupazione è risulato superiore alle attese. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2815/17 1,2780 DOLLARO/YEN 94,28/26 94,43 EURO/YEN 120,74/79 120,69 EURO/STERLINA 0,8460/63 0,8441 ORO SPOT 1.597,74/8,96 1.604,79/6,01 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia