Forex, euro vicino a min 4 mesi su dlr, focus su Cipro, Italia

LONDRA, 28 marzo (Reuters) - L'euro viaggia vicino ai minimi da quattro mesi segnati di recente nei confronti del biglietto verde, appesantito dai timori legati alle implicazioni del bailout finanziario di Cipro, dove le banche riaprono oggi dopo quasi due settimane, e dall'incerta situazione politica italiana . Poco prima delle 10 la valuta unica passa di mano a 1,2762 dollari (-0,1%), e resta in vista del minimo da quattro mesi segnato ieri, quando è scivolata fino a 1,2750. Il piano di salvataggio delle banche cipriote è il primo all'interno della zona euro euro a imporre perdite ai titolari di grandi depositi e ha costretto le autorità dell'isola a introdurre severe restrizioni sul contante che può lasciare il Paese. Restrizioni che, ha spiegato la Commissione europea in un comunicato, dovrebbero durare sette giorni, ferma restando la possibilità di valutare un'ulteriore estensione. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2762/63 1,2780 DOLLARO/YEN 94,11/14 94,43 EURO/YEN 120,12/15 120,69 EURO/STERLINA 0,8427/29 0,8441 ORO SPOT 1.603,86/4,63 1.604,79/6,01