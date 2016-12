Forex, euro a minimo 4 mesi contro dlr, possibile ulteriore calo

NEW YORK, 27 marzo (Reuters) - Il montare dei timori relativi all'accordo per il salvataggio di Cipro e le rinnovate incertezze sulla situazione politica italiana hanno spinto l'euro ai minimi dei quattro mesi contro la valuta Usa. "È il rischio di una fuga di capitali da Cipro che crea preoccupazione" dice Mankash Jain, dell'hedge fund Solo Capital. "In un tale scenario, gli investitori preferiscono detenere dollaro e Bund. Vediamo l'euro andare in un'unica direzione: al ribasso". L'euro/dollaro ha infranto al ribasso la soglia di 1,28 fino a un minimo di 1,2756. Gli invesitori temono che l'accordo di Cipro possa costituire un modello per la soluzione di altre crisi della zona euro. In questo contesto di timori per la zona euro, lo yen ha recuperato terreno contro la moneta unica che ha registrato un calo dello 0,6% rispetto alla chiusura di ieri. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2765/70 1,2860 DOLLARO/YEN 94,27/28 94,41 EURO/YEN 120,34/36 121,43 EURO/STERLINA 0,8451/55 0,8482 ORO SPOT 1.602,24/3,24 1.598,59/9,81 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia