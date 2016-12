Forex, dollaro poco variato sui cross dopo indice prezzi case

NEW YORK, 26 marzo (Reuters) - Mercato valutario sulle posizioni dopo la pubblicazione dell'indice mensile a cura di S&P e Case Shiller sui prezzi delle abitazioni Usa a gennaio. A segnale di un settore immobiliare apparentemente finalmente in ripresa, l'indagine mette in evidenza il maggior rialzo da gennaio 2006. L'evoluzione della vicenda cipriota - salvataggio e ristrutturazione del sistema bancario da parte di Unione europea e Fmi condizionato a un significativo contribuito da parte dei correntisti più facoltosi - mantiene la valuta unica poco oltre il minimo degli ultimi quattro mesi. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2862/63 1,2851 DOLLARO/YEN 94,33/34 94,15 EURO/YEN 121,33/36 121,02 EURO/STERLINA 0,8487/89 0,8468 ORO SPOT 1.595,91/6,68 1.604,90/5,90 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia