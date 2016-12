Forex, lieve recupero euro da minimi su dollaro ma attenzione Cipro

LONDRA, 26 marzo (Reuters) - Mercato dei cambi lievemente più disteso di ieri in apertura di seduta sulla piattaforma londinese, dove si assiste a una frazionale risalita del cross euro/dollaro rispetto al minimo degli ultimi quattro mesi. Gli occhi degli investitori restano naturalmente concentrati sugli sviluppi della crisi cipriota, mentre in un'intervista alla 'Bbc' il responsabile alle Finanze Michael Sarris dice di "pensare" che le banche riaprano i battenti dopodomani. Sempre all'emittente radiofonica britannica, il ministro spiega che a Nicosia sarà necessario qualche tempo per mettere a punto un "equilibrato" pacchetto di restrizioni sui movimenti di capitale. Per i titolari dei conti oltre 100.000 euro, dice ancora Sarris, la perdita potrebbe essere nell'ordine di grandezza del 40%. ORE 9,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2870/72 1,2851 DOLLARO/YEN 94,10/12 94,15 EURO/YEN 121,11/13 121,02 EURO/STERLINA 0,8470/72 0,8468 ORO SPOT 1.600,11/0,88 1.604,90/5,90 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia