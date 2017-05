Forex,yen in lieve ripresa da minimi,ignorato test nucleare Nord Korea

TOKYO, 12 febbraio (Reuters) - Lo yen sulla piazza asiatica ha recuperato alcune delle perdite della seduta precedente, dopo che il Tesoro Usa ha mostrato un'implicita tolleranza riguardo la debolezza della valuta giapponese, visti gli sforzi per sconfiggere la deflazione.

Lo yen ha trascorso la maggior parte della sessione asiatica in un range stretto vicino ai suoi minimi prima che alcuni investitori prendessero beneficio sui guadagni in dollari ed euro più tardi nella sessione.

"Oggi non ci sono nuovi motivi forti per vendere ancora yen, ecco perché penso che sia naturale riacquistare yen prima dell'apertura della sessione di Londra" dice Masashi Murata, strategist di Brown Brothers Harriman a Tokyo.

Il dollaro è a 94,20/21 in calo di 0,11% dalla chiusra precedente di 94,30 yen. Ieri era salito fino a 94,465 sulla piattaforma di trading EBS, il livello più alto dal maggio 2010. Una forte resistenza, così come posizioni in opzioni e ordini stop-loss, sono visti a 94,50 yen.