Forex, euro cede su dlr e yen, pesano commenti Draghi e Aso

NEW YORK, 8 febbraio (Reuters) - Euro ancora sotto pressione rispetto al dollaro in scia ai commenti di ieri del presidente della Bce Mario Draghi. Alla luce della recente corsa della valuta unica, Draghi ha sottolineato come i cambi siano importanti per la crescita e la stabilità dei prezzi e aggiunto che la banca centrale vuole capire se l'apprezzamento dell'euro sarà sostenuto e andrà a modificare le sue valutazioni di rischio. Ma l'euro cede terreno anche nei confronti dello yen dopo essere salito in settimana ai massimi da ben 34 mesi sulla valuta giapponese. In questo caso il movimento è imputabile alle dichiarazioni del ministro delle Finanze giapponese Taro Aso, che ha definito eccessivo il recente calo della divisa nazionale . Dichiarazioni che peraltro sembrano aver scalfito la convinzione che l'attuale numero uno della Bank of Japan Shirakawa, che ha annunciato le proprie dimissioni per marzo, verrà sostituito da un nuovo governatore dalle posizioni fortemente espansive. "Ci sarà una guerra valutaria e la Bce dovrà stare al gioco come tutti, con qualche forma di quantitative easing o di creazione di moneta" spiega Patrick Armstrong di Armstrong Investment Managers. "La periferia è in recessione e una valuta più forte non aiuta affatto a facilitare la ripresa". L'euro/dollaro tratta nel primo pomeriggio poco sopra il minimo intraday di 1,3359; solo venerdì scorso il cambio si portava sui massimi da 14 mesi, oltre quota 1,37. Poco lontano dal minimo di seduta di 123,40 anche l'euro/yen, salito mercoledì fino a 127,69. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3376/79 1,3396 DOLLARO/YEN 92,60/61 93,62 EURO/YEN 123,83/88 125,42 EURO/STERLINA 0,8463/65 0,8525 ORO SPOT 1.667,14/8,36 1.670,69/1,91