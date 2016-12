Forex, yen sale su dollaro e euro dopo commenti Aso

LONDRA, 8 febbraio (Reuters) - Yen in salita sul dollaro dopo le dichiarazioni del ministro delle Finanze giapponese Taro Aso, che ha definito eccessivo il recente calo della valuta nipponica nei confronti del biglietto verde. I guadagni della valuta giapponese tuttavia sembrano destinati ad essere temporanei, dal momento che gli ultimi dati della bilancia dei pagamenti hanno evidenziato un deterioramento e lasciano pochi spazi di manovra. Con il deficit di dicembre, sono due mesi consecutivi che la bilancia dei pagamenti giapponesi è in rosso. Non accadeva dal 1985. Intorno alle 11,00 il dollaro scivola a 92,64 yen da 93,62 della chiusura, lasciando sul terreno oltre l'1%. L'euro cede l o0,85% a 124,35 yen. La valuta unica, appesantita ieri dai commenti del presidente della Banca centrale europea Mario Draghi, che ha ricordato come il tasso di cambio sia importante per la crescita e la stabilità dei prezzi, è in lieve risalita sul biglietto verde e tratta a 1,3415 dopo essere scesa nella seduta di ieri fino a 1,3371 dollari. ORE 11,02 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3415/18 1,3396 DOLLARO/YEN 92,51/52 93,62 EURO/YEN 124,21/29 125,42 EURO/STERLINA 0,8525/29 0,8525 ORO SPOT 1.670,69/71,91 1.670,50/1,25 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia