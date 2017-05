Forex, euro recupera lievemente su dollaro dopo dati Pmi servizi

LONDRA, 5 febbraio (Reuters) - Dopo il marcato storno di ieri torna ad accorciare lievemente le distanze rispetto ai recenti massimi il cross dell'euro/dollaro, almeno in parte confortato dal miglioramento dell'indagine Pmi sul terziario. Secondo la lettura finale di gennaio, l'indagine sulla zona euro si porta a 48,6 - massimo degli ultimi dieci mesi - tre decimi oltre la stima flash e nove oltre dicembre. Duramente colpiti dalle vendite nella sessione di ieri recuperano lievemente terreno i periferici europei, per quanto sullo sfondo restino i timori politici sul fronte spagnolo e italiano. Dal punto di vista tecnico la valuta unica europea vede un supporto a 1,3404 dollari e una resistenza in area 1,581/86. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3532/36 1,3513 DOLLARO/YEN 92,88/89 92,36 EURO/YEN 125,60/63 124,84 EURO/STERLINA 0,8571/74 0,8572 ORO SPOT 1.673,00/3,75 1.674,00/4,80 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia