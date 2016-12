Forex, euro fiacco su dlr in attesa Bce e su incertezza politica

LONDRA, 6 febbraio (Reuters) - Euro poco brillante questa mattina sul dollaro, anche se in recupero dal minimo da una settimana toccato ieri a seguito delle dichiarazioni del presidente francese Francois Hollande, che ha chiesto di proteggere la valuta unica da oscillazioni irrazionali e proposto di individuare un target di medio termine per il cambio. Se da una parte appaiono assai improbabili forme di controllo diretto del cambio, dall'altra, secondo alcuni, il meeting Bce di domani potrebbe essere l'occasione per il presidente Mario Draghi per correggere il tono relativamente positivo mostrato nell'ultimo mese, una delle principali cause del recente - e non del tutto gradito da molti esportatori europei - apprezzamento dell'euro. A metà mattinata l'euro/dollaro tratta non lontano dal minimo intraday di 1,3511, comunque quasi un'intera figura sopra il minimo di 1,3458 di ieri. Anche il clima di incertezza politica nell'area periferica della zona euro - con l'avvicinarsi delle elezioni italiane e lo scandalo corruzione che ha investito il premier spagnolo Rajoy - contribuisce al parziale raffreddamento dell'appetito per il rischio del mercato, che solo venerdì scorso aveva spinto la valuta unica a superare quota 1,37 sul biglietto verde. Forti pressioni ribassiste tengono invece schiacciato lo yen, col dollaro salito stamane al massimo da 33 mesi di 94,06. Sulla valuta giapponese pesano le attese di nuove ed aggressive misure espansive da parte della Bank of Japan, che potrebbero essere ulteriormente alimentate dall'imminente cambio al vertice dell'istituto centrale. L'attuale numero uno Shirakawa ha annunciato le proprie dimissioni per il prossimo 19 marzo e praticamente scontato appare l'avvicendamento con un nuovo governatore più vicino alle posizioni espansive dell'attuale governo di Tokyo. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3533/35 1,3581 DOLLARO/YEN 93,79/83 93,61 EURO/YEN 126,94/97 127,14 EURO/STERLINA 0,8647/49 0,8674 ORO SPOT 1.669,80/70,55 1.672,60/3,40 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia