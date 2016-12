Forex, euro risale dopo minimi ieri, attese valutazioni Bce su cambi

TOKYO/SIDNEY, 6 febbraio (Reuters) - Torna a salire l'euro dopo essere scivolato ieri ai minimi da una settimana a seguito delle dichiarazioni del presidente francese Francois Hollande, che ha chiesto di proteggere la valuta unica da oscillazioni irrazionali e proposto di individuare un target di medio termine per il cambio.

Alle 7,50 italiane il cambio euro/dollaro tratta in area 1,3570, leggermente sotto 1,3581 dell'ultima chiusura ma sensibilmente in ripresa dal minimi di 1,3458 di ieri.

Da una parte gli osservatori giudicano improbabili forme di intervento diretto sul cambio, anche per l'opposizione della Germania, ma dall'altra si attende il meeting Bce di domani, in cui - ipotizza qualcuno - il presidente Mario Draghi potrebbe correggere il tono relativamente positivo mostrato nell'ultimo mese, alla base del recente apprezzamento dell'euro non del tutto gradito da molti esportatori europei.