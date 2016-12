Forex, euro mantiene guadagni su dollaro dopo decisione Fed

La Fed ha ieri confermato le attese, mantenendo il programma di stimolo monetario di acquisti mensili di bond per 85 miliardi di dollari, e sostenendo che si tratti di un'azione necessaria per ridurre la disoccupazione. Secondo l'istituto centrale, il mercato del lavoro Usa continuerà a migliorare a un ritmo moderato. Al termine dei due giorni di riunione, la Fed si è impegnata a proseguire nell'acquisto di titoli fino a che l'outlook dell'occupazione non moglioreranno in maniera sostanziale.