Forex, euro/dlr balza a massimo 14 mesi, atteso ulteriore rialzo

LONDRA, 30 gennaio (Reuters) - L'euro ha infranto al rialzo la soglia di 1,35 dollari, spingendosi ai massimi dei 14 mesi contro la valuta Usa a 1,3531 dollari. La moneta unica ha anche toccato i massimi di 33 mesi contro la valuta nipponica, a 123,54 yen. "Ci sono possibilità crescenti che l'euro schizzi al rialzo fino a 1,3600 dollari, forse anche in vista di quota 1,40 dollari" dice Ian Stannard di Morgan Stanley. L'euro è stimolato dai segnali di ripresa dell'economia e da un ottimismo relativo alle banche che sembrano indicare che il peggio della crisi sia ormai passato, mentre lo yen è indebolito dalle attese di una politica ancora più accomodante da parte dei nuovi vertici della BoJ che dovrebbero insediarsi in aprile. ORE 10,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3527/31 1,3491 DOLLARO/YEN 91,32/34 90,73 EURO/YEN 123,57/62 122,41 EURO/STERLINA 0,8586/91 0,8556 ORO SPOT 1.665,14/6,45 1.663,45/4,25