Forex, euro in calo su dollaro ma sopra minimi da 3 settimane

LONDRA, 7 gennaio (Reuters) - L'euro è in calo sul dollaro ma resta sopra i minimi da tre settimane nei confronti del biglietto verde. Nelle prime fasi delle contrattazioni europee la valuta unica passa di mano a 1,3036 da 1,3072 dell'ultima chiusura, dopo essere scivolata venerdì al minimo da tre settimane - 1,2998 - sul biglietto verde. L'euro non ha reagito alla lettura migliore delle attese dell'indice Sentix, barometro della fiducia degli investitori della zona euro, salito per la quinta volta consecutiva nel mese di gennaio a -7,0 da -16,8 di dicembre, su stime che si fermavano a -15,0. Il dollaro è in calo sullo yen e si allontana dai minimi da due anni e mezzo nei confronti della valuta nipponica, con gli investitori che si concentrano sulla maggiore probabilità di un nuovo allentamento monetario da parte della banca centrale giapponese quest'anno, mentre sembra esserci meno spazio per un nuovo stimolo da parte della Federal Reserve. Secondo gli analisti il dollaro potrebbe ulteriormente indebolirsi nei confronti dello yen, ma la tendenza di fondo di un suo rafforzamento rimarrebbe intatta. Negli scambi europei il biglietto verde passa di mano a 87,77 yen da 88,16 della precedente chiusura, non lontano dal massimo da luglio 2010 a 88,48 segnato venerdì. Lo yen è in recupero anche sull'euro, che perde terrno a 114,40 da 115,20 yen dell'ultima chiusura. ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3036/38 1,3072 DOLLARO/YEN 87,77/79 88,16 EURO/YEN 114,43/46 115,20 EURO/STERLINA 0,8118/20 0,8193 ORO SPOT 1.652,95/3,83 1.656,45/7,25