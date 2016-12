Forex, euro consolida recupero su dollaro in apertura Londra

LONDRA, 27 dicembre (Reuters) - Partenza all'insegna del consolidamento per il cross dell'euro contro dollaro, che si mantiene oltre la soglia di 1,3250, guardando sui grafici al prossimo obiettivo di 1,3272. In un'atmosfera ancora decisamente festiva e in vista della fine dell'anno, il volume degli scambi è particolarmente contenuto e l'attenzione degli investitori si concentra sempre più sull'evoluzione del negoziato Usa in materia di 'fiscal cliff'. Vistoso deprezzamento per la valuta giapponese, ai minimi da oltre due anni su dollaro e da agosto 2011 su yen a riflesso di crescenti aspettative per nuove misure espansive da parte di Banca del Giappone mirate a stimolare l'economia e svalutare il cambio. In un'intervista telefonica concessa a Reuters Koichi Hamada, consigliere speciale per l'economia del nuovo premier nipponico Shinzo Abe, invita Banca del Giappone a incrementare gli acquisti di titoli di Sttao a lungo termine e asset a richio più elevato, facendo riferimento all'ipotesi che vengano sottoscritte anche obbligazioni estere. Sempre secondo Hamada, l'istituto centrale dovrebbe darsi un obiettivo di 2-3% per l'inflazione e sarebbe auspicabile una modifica legislativa alla norma che regola l'indipendenza di Banca del Giappone, rendendola responsabile del raggiungimento dei target di politica monetaria. ORE 9,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3267/68 1,3223 DOLLARO/YEN 85,70/75 85,62 EURO/YEN 113,74/78 113,22 EURO/STERLINA 0,8206/11 0,8193 ORO SPOT 1.649,26/50,03 1.659,49/0,71 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia