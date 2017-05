Forex, euro in caduta su dollaro, yen recupera in chiusura Asia

Gli investitori guardano soprattutto al percorso in salita nelle trattative sul 'fiscal cliff' Usa a ormai soli dieci giorni da fine anno. Il clima di incertezza tende a penalizzare le divise a rendimento più elevato a favore di tradizionali investimenti rifugio come il biglietto verde o divise utilizzate per operazioni di 'carry trade' come lo yen.