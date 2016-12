Forex, supporto eur/dlr visto a 1,3140, yen sale su prese profitto

LONDRA, 20 dicembre (Reuters) - Sono in aumento, secondo alcuni analisti, i rischi al ribasso per l'euro/dollaro dopo che la moneta unica ha toccato ieri il massimo degli 8 mesi e mezzo dopo la pubblicazione di un indice Ifo migliore delle attese. "Il mercato dovrebbe oggi continuare al ribasso, esplorando l'area di supporto 1,3140/72 dollari" dice un graficista. Dopo la decisione della BoJ, la valuta nipponica ha registrato un marginale guadagno contro il dollaro, un movimento di assestamento dopo che proprio in vista di stimoli più aggressivi in Giappone, il dollaro ha nell'ultimo mese guadagnato circa il 6% contro lo yen. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3228/30 1,3226 DOLLARO/YEN 83,93/94 84,40 EURO/YEN 111,02/09 111,63 EURO/STERLINA 0,8133/35 0,8138 ORO SPOT 1.670,55/71,33 1.666,56/7,33 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia