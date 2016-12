Forex, euro amplia rialzo su dollaro dopo Ifo migliore attese

LONDRA, 19 dicembre (Reuters) - L'euro amplia il rialzo nei confronti del dollaro dopo la pubblicazione dell'indice Ifo sulla fiducia delle imprese tedesche a dicembre, risultato migliore delle attese. La valuta unica, che poco prima della pubblicazione dell'Ifo scambiava in area 1,3240, con l'uscita del dato si è spinta fino a 1,3248 dollari (+0,15%), riavvicinandosi al massimo da 7 mesi e mezzo - 1,3255 dollari - segnato nella notte sulle piazze asiatiche, complice il crescente ottimismo sulla prospettive di un accordo tra democratici e repubblicani Usa che eviti il 'fiscal cliff', che ha innescato un rally degli asset rischiosi. Resta sotto pressione lo yen, vicino ai minimi da 16 mesi e 20 mesi sull'euro e sul dollaro, in attesa delle decisioni del consiglio di politica monetaria della banca centrale giapponese, che dovrebbe varare ulteriori misure espansive per sostenere l'economia. ORE 10,12 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3246/82 1,3228 DOLLARO/YEN 84,32/36 84,20 EURO/YEN 111,67/73 111,37 EURO/STERLINA 0,8130/37 0,8137 ORO SPOT 1.674,66/75,28 1.699,54/0,76 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia