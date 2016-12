Forex, euro resta in area 1,30 dollari, attesa stimolo da Fomc Fed

LONDRA, 12 dicembre (Reuters) - L'euro all'inizio delle contrattazioni europee resta nei pressi di 1,30 contro il dollaro, confermando il netto recupero visto già ieri dopo il dato sull'economia tedesca, risultato superiore alle attese. Ieri l'indice Zew è salito a 6,9 in dicembre da -15,7 di novembre e contro attese di -12,0. L'attenzione è focalizzata sull'annuncio stasera della decisione del Fomc della Fed, con i mercati che si attendono un nuovo piano di acquisto di bond tra i 40 e i 50 miliardi di dollari al mese, per dare maggior stimolo all'economica. Ciò spinge al ribasso il biglietto verde rispetto alle valute ad alto rendimento. Il dollaro stamane è sceso ai minimi di otto settimane contro il dollaro canadese, ai minimi di nove mesi contro il dollaro neozelandese e ai minimi di tre mesi contro il dollaro australiano. Il dollaro perde anche contro la sterlina stamane, scendendo a un minimo di cinque settimane dopo un dato sulla disoccupazione inglese, inaspettatamente in calo. Il mercato non ha mostrato reazioni alla notizia che la Corea del Nord ha lanciato oggi in orbita un missile, che rappresenta il biglietto da visita del nuovo leader Kim Jong-un al potere da un anno e alza di un grado la minaccia che il povero e isolato stato asiatico pone ai suoi avversari . Anche in Giappone la banca centrale è attesa allentare ulteriormente la sua politica monetaria. Ciò si traduce in qualche pressione sullo yen. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3019/20 1,3004 DOLLARO/YEN 82,84/86 82,51 EURO/YEN 107,89/94 107,28 EURO/STERLINA 0,8074/79 0,8069 ORO SPOT 1.714,90/5,70 1.715,10/5,85 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia