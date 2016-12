Forex, euro in recupero ma restano incertezze su politica Italia

NEW YORK, 10 dicembre (Reuters) - Euro in parziale rafforzamento nel primo pomeriggio, pur rimanendo in vista dei minimi da due settimane sul dollaro toccati nelle ultime ore. L'evoluzione della situazione politica italiana ha riacceso i timori sulla stabilità di una delle principali economie della zona euro, dopo la crisi di governo che si è aperta nel fine settimana con l'annuncio di dimissioni da parte del premier Mario Monti una volta che sarà approvata la legge di Stabilità. Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro tocca il picco di seduta di 1,2938, dopo essere sceso fino al minimo intraday di 1,2878, praticamente sui minimi bisettimanali visti venerdì scorso e molto prossimo al supporto di 1,2842 individuato dagli analisti tecnici sulla media mobile a 233 giorni del cambio. Le incertezze politiche italiane si innestano d'altra parte sulle aspettative di un nuovo taglio dei tassi da parte della Bce ad inizio 2013, aspettative che hanno portato la settimana scorsa la valuta unica a subire la flessione settimanale sul dollaro più cospicua dell'ultimo mese. "La tempistica delle notizie dall'Italia è stata inattesa e la risposta di breve termine negativa per l'euro, così come si è visto sui rendimenti dei bond italiani a 10 anni" spiega lo strategist di Bnp Paribas Steven Saywell. "Tuttavia non c'è stata questa discesa così consistente del cambio, come sul mercato del reddito fisso". Ma nonostante le difficoltà dell'euro il mercato non tralascia i motivi di pressione del dollaro. Una certa dose di cautela sembra infatti impedire al biglietto verde di rafforzarsi con più decisione sull'euro, in attesa delle possibili nuove misure espansive della Fed, che potrebbero essere annunciate domani al termine delle riunione del comitato di politica monetaria della banca centrale Usa. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2935/38 1,2895 DOLLARO/YEN 82,15/16 82,33 EURO/YEN 106,23/26 106,58 EURO/STERLINA 0,8042/43 0,8042 ORO SPOT 1.716,30/7,05 1.704,04/5,26 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia