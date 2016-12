Forex, euro in calo dopo dati lavoro oltre attese

NEW YORK, 7 dicembre (Reuters) - L'euro accentua il calo contro il dollaro dopo i dati Usa che hanno mostrato una crescita degli occupati non agricoli più forte delle attese. Il dato - relativo a novembre - ha mostrato una crescita di 146.000 occupati contro attese di soli +93.000. "Il dato è piuttosto buono. Il dollaro sale in conseguenza di questo dato", dice Kathy Lien, di BK Asset Management a New York. "La questione ora è questo dato potrebbe cambiare la propensione della Fed a dare stimolo all'economia. La Fed potrebbe decidee di ridurre il suo programma". L'euro è sceso al minimo di 1,2878 dollari eguagliano il livello visto lo scorso 28 novembre. Poi si è ripreso a 1,29 mantenendo però un calo di circa lo 0,50%. Il dollaro è salito anche contro yen, a 82,92 yen eguagliando il livello visto il 22 novembre. ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2900/01 1,2967 DOLLARO/YEN 82,72/73 82,39 EURO/YEN 106,71/74 106,83 EURO/STERLINA 0,8056/62 0,8078 ORO SPOT 1.695.99/96,73 1.698,62/9,66 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia