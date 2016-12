Forex, euro a max da 7 settimane su dlr su progressi Spagna,Grecia

TOKYO, 5 dicembre (Reuters) - L'euro è salito ai massimi da 7 settimane sul dollaro, sostenuto dai passi avanti compiuti in Grecia e Spagna per affrontare la crisi debitoria, mentre il biglietto verde è sotto pressione per le aspettative di nuove misure espansive da parte della Federale Reserve.

"Le cose sembrano migliorare abbastanza rapidamente in Europa. La Spagna sta iniettando fondi alla banche, dove c'è il nucleo dei suoi problemi, la Grecia appare sulla strada per assicurarsi i finanziamenti. La crisi sembra orientata a una risoluzione, per ora", dice Takao Masai, gestore valutario di Shinsei Bank.

La Grecia ha annunciato termini migliori delle attese per il buyback del suo debito alimentando le aspettative sul proseguimento del supporto finanziario internazionale necessario per evitare il default. Anche la richiesta formale di aiuti da parte della Spagna per ricapitalizzare il suo sistema bancario e il via libera ai fondi da parte dell'Eurogruppo ha dato supporto alla valuta unica.

In aggiunta gli investitori si aspettano che la Federal Reserve annunci un nuovo programma di acquisto bond che rimpiazzi il piano Operation Twist, in scadenza a fine mese, in occasione del meeeting l'11 e il 12 dicembre.

Dopo esser salito fino a 1,3125 dollari, la valuta unica intorno alle 8 avanza a 1,3113 da 1,3093 della precedente chiusura. Euro in rialzo anche su yen a 107,92 da 107,22 .

La valuta unica è risalita ai massimi da 7 mesi e mezzo verso la divisa giapponese, con gli investitori che si aspettano un ulteriore allentamento della posizione della banca centrale giapponese se, come sembra probabile, il principale partito di opposizione si assicurerà la vittoria alle elezioni politiche il 16 dicembre. Una prospettiva che appesantisce lo yen anche nei confronti del biglietto verde, il quale si apprezza a 82,29 da 81,89.