Forex, euro mantiene 1,30 dollari dopo Pmi manifattura novembre

LONDRA, 3 dicembre (Reuters) - Avvio di settimana al di sopra di 1,30 dollari per la valuta unica europea, che si mantiene in prossimità del massimo delle ultime sei settimane dopo la pubblicazione delle indagini sul settore manifatturiero di novembre. Nella lettura finale, l'indice relativo all'intera zona euro è stato confermato a 46,2 della stima flash, ancora ampiamente al di sotto dei 50 punti ma meglio del 45,4 di ottobre e al massimo degli ultimi tre mesi. In vista dell'Eurogruppo del pomeriggio a Bruxelles, Atene ha diffuso in mattinata i primi dettagli sul piano di buy-back: un'asta olandese fino a massimi 10 miliardi volta a ridurre l'onere del debito pubblico di 20 miliardi come richiesto dai creditori internazionali per lo sblocco dell'ultima tranche di aiuti. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3036/39 1,2986 DOLLARO/YEN 82,17/19 82,35 EURO/YEN 107,12/15 107,08 EURO/STERLINA 0,8122,24 0,8105 ORO SPOT 1.718.81/19,58 1.714,89/6,11 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia