Forex, euro supera brevemente 1,30 dollari dopo accordo Grecia

SINGAPORE/SYDNEY, 27 novembre (Reuters) - La valuta unica europea tocca brevemente il massimo dell'ultimo mese contro dollaro, arrivando sugli schermi Reuters fino a 1,3009 dopo l'intesa dei creditori internazionali sul nuovo obiettivo di debito per la Grecia.

"La reazione è stata piuttosto contenuta perché l'accordo era almeno in buona parte già nei prezzi" osserva Joseph Capurso, strategist di Commonwealth Bank of Australia, prospettando per il cambio euro/dollaro l'arretramento di circa un centesimo da qui al fine settimana.