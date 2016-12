Forex, yen a minimo 7 mesi contro dollaro su attese allentamento

SINGAPORE, 19 novembre (Reuters) - Sulle piazze asiatiche lo yen ha toccato il minimo dei sette mesi contro il dollaro, sulle attese che il prossimo governo giapponese spinga la banca centrale verso più aggressivi stimoli monetari per sollecitare la crescita economica. Dopo un calo del 3,6% da metà ottobre per via dei timori sulla Grecia e sulle prospettive di crescita, l'euro/dollaro ha trovato supporto in area 1,2661 la scorsa settimana e stamane registra un rialzo di circa lo 0,2%.