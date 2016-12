Forex, euro in calo su dollaro e yen, timori Grecia

Oggi la Grecia emetterà titoli a uno e tre mesi per rifinanziare la scadenza di debito per 5 miliardi il prossimo 16 novembre.

Ma alcuni operatori non sono del tutto certi che l'asta di oggi sarà un successo scontato. "Anche se il mercato non si aspettava progressi in questo momento, permangono preoccupazioni per il finanziamento della Grecia, mettendo sotto pressione l'euro," ha scritto Masafumi Yamamoto, responsabile FX a Barclays a Tokyo in una nota ai clienti.