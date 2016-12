Forex, euro poco mosso in attesa Eurogruppo di oggi su Grecia

TOKYO, 12 novembre (Reuters) - Euro in lievissima ripresa dopo il voto di ieri al parlamento greco con cui è stata approvata la finanziaria 2013. Ma, in attesa della riunione di oggi dell'Eurogruppo, i margini di rialzo sono decisamente limitati per la valuta unica, che resta prossima ai minimi da due mesi sul dollaro e da uno sullo yen.