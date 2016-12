Forex, euro debole su notizie Grecia, attesa per dati lavoro Usa

Il parere della Corte dei Conti non è vincolante per il parlamento greco che la settimana prossima dovrà votare la riforma pensionistica, ma il rischio è che gli investitori vedano complicarsi gli sforzi del governo Samaras per assicurare al paese il pagamento delle prossime tranche di aiuti, tanto più che, come hanno spiegato ieri fonti tedesche, sono molte le questione che rimangono ancora aperte tra troika ed Atene .