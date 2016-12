Forex, yen poco oltre minimi su dollaro dopo misure Banca Giappone

Nel rapporto semestrale appena diffuso, Banca del Giappone ha aggiustato le proprie stime sui prezzi al consumo 'core'. Per l'anno fiscale 2012/2013 la proiezione passa a -0,1% da +0,2% previsto a luglio, per il 2013/2014 a +0,4% da +0,7%, mentre per il 2014/2015 l'attesa è di +0,8%. Corrette al ribasso anche le previsioni di crescita, portate a 1,5% da 2,2% per il 2012/2013 e a 1,6% da 1,7% per il 2013/2014.