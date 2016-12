Forex, euro/dollaro stabile, incertezza su impatto uragano Sandy

SIDNEY/TOKYO, 31 ottobre (Reuters) - Euro in tenuta sul dollaro, supportato da un'impostazione di mercato favorevole al rischio, innescata ieri dal buon esito delle aste di Btp.

Attorno alle 8,00 italiane l'euro/dollaro tratta a 1,2960, praticamente invariato da 1,2956 della chiusura di ieri, quando il cambio era salito al massimo della settimana di 1,2983.

Da parte resta ancora da valutare a pieno l'impatto complessivo del passaggio dell'uragano Sandy sull'economia Usa.

"Il danno causato da Sandy all'economia Usa potrebbe essere enorme. Se i rendimenti sui bond americani scenderanno in maniera marcata, questo potrebbe pesare sul dollaro" spiega lo strategist di Deutsche Bank Taisuke Tanaka.

D'altra parte la situazione è ancora di sostanziale stallo in Europa per quello che riguarda sia il capitolo spagnolo sia quello greco. Madrid continua a non dare segnali concreti riguardo la sua eventuale richiesta di aiuti europei mentre ad Atene resta aperta la questione della riforma del mercato del lavoro - chiesta dalla troika ma avversata da pezzi della stessa maggioranza di governo - che al momento tiene ancora congelati i pagamenti delle nuove tranche di aiuti al paese.

I ministri finanziari della zona euro si sentiranno oggi in conference call per discutere i progressi nella trattativa sulla revisione del bailout greco, anche se non sono ancora attese decisioni.

Il clima di appetito per il rischio porta anche lo yen ad allontanarsi dai massimi da una settimana sul dollaro, toccati ieri dopo l'annuncio delle nuove misure di stimolo monetario annunciate dalla banca centrale giapponese: misure largamente scontate da giorni, che non hanno sorpreso il mercato in termini di entità dell'intervento.

Il dollaro/yen tratta a 79,60 da 79,62 della chiusura di ieri. Ieri il cambio era sceso fino a 79,28.