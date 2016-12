Forex, euro interrompe calo dopo voto in Galizia

Il partito popolare spagnolo ha ottenuto la maggioranza assoluta al voto di ieri in Galizia, regione di cui è originario il Primo ministro Mariano Rajoy che sta applicando un duro programma di tagli per cercare di attuare l'austerità richiesta dall'Ue. Segnale opposto per il governo invece dal voto nei pesi Baschi, dove il Ppe non ha ottenuto gli stessi risultati ma hanno vinto i partiti nazionalisti. Entrambi gli appuntamenti elettorali rappresentavano un test per il premier, che a margine del Consiglio europeo ha ribadito che la Spagna non ha ancora preso una decisione in merito a una richiesta di aiuti.