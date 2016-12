Forex, euro tiene a massimi da un mese su dlr grazie a dati Cina

TOKYO/SIDNEY, 18 ottobre (Reuters) - L'euro frena leggermente sul dollaro questa mattina, dopo il rally di ieri, pur confermandosi non lontano dai massimi da un mese toccati nell'ultima seduta.

La discesa sul mercato dei rendimenti dei bond periferici, i forti dati del mercato immobiliare giunti ieri dagli Usa e le speranze di una nuova accelerazione dell'economia cinese contribuiscono a tenere vivo l'ottimismo degli investitori sulle prospettive economiche globali e, di conseguenza, l'appetito per il rischio.

I dati giunti stamane dalla Cina, pur evidenziando ancora un rallentamento dell'economia nel terzo trimestre, mostrano produzione, vendite al dettaglio e investimenti in forte salita, indicando spazi di miglioramento del quadro di crescita negli ultimi mesi dell'anno.

Alle 8,00 italiane l'euro/dollaro tratta in area 1,3105 da 1,3117 dell'ultima chiusura, dopo essersi spinto ieri fino al picco di 1,3140.

In apprezzamento invece la valuta unica sullo yen a 103,70 da 103,53; ieri il cambio era salito fino a 103,85, di nuovo sui massimi da quattro mesi toccati in settembre.

L'euro appare ora in grado, secondo gli operatori, di testare nuovamente il massimo di 1,3173 sul dollaro toccato lo scorso 17 settembre. Se da una parte rimangono sostanzialmente basse le aspettative per risultati di grossa portata nel vertice Ue di oggi e domani a Bruxelles, l'euro dovrebbe continuare a ricevere supporto dalle speculazioni su una richiesta in tempi brevi di sostegno finanziario da parte della Spagna.