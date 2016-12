Forex, euro in leggero rialzo consolida posizioni

SINGAPORE, 21 settembre (Reuters) - L'euro è in leggero rialzo sul finire della seduta asiatica, ma il suo rialzo è limitato, dopo che ieri una serie di indagini ha mostrato che l'attività economica della zona euro è rimasta debole, nonostante gli sforzi della Banca centrale europea per affrontare la crisi del debito.

L'euro poco prima delle ore 8 italiane è in rialzo dello 0,2% a 1,2994/98 dollari, in ripresa dal minimo toccato ieri a 1,2920 dollari.

"Da qui si prosegue con il gioco di attesa e stiamo a vedere che cosa succede in Europa", dice Gareth Berry, strategist di UBS a Singapore. "Due domande chiave. Quando la Spagna chiederà l'aiuto e come si evolverà la negoziozione con la Grecia" ha aggiunto.

I negoziatori che stanno discutendo del piano di salvataggio della Grecia hanno detto che ieri notte sono arrivati vicini a un accordo, senza per altro essere arrivati a accordo finale che dovrebbe sbloccare la prossima rata per la Grecia 31,5 miliardi di euro [ID: nL5E8KKEHE].

"Per ora l'euro sembra sia in una fase di consolidamento, dice Roy Teo, strategist a ABN AMRO Bank in Singapore. "Credo che la moneta unica dovrebbe trovare supporto attorno al livello di 1,2755. Un calo sotto quel livello potrebbe aprire la strada a un calo maggiore, ma fino a che tiene l'euro potrebbe salire fino al massimo toccato a maggio a 1,3284 dollari".