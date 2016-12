Forex, euro/dollaro fermo in area minimo 22 mesi, timori Grecia

MILANO, 24 maggio (Reuters) - Sui timori di un'uscita di Atene dall'Unione monetaria, l'euro è sceso in area minimo dei 22 mesi contro il dollaro, sotto quota 1,26, restando vulnerabile a ulteriori cali.

Non grandissimo il sostegno tratto dalla moneta unica dal summit informale dei leader Ue di ieri sera, da cui non è emerso con chiarezza come l'Europa intenda gestire la crisi del debito e con la persistente minaccia di un'uscita di Atene dalla zona euro.