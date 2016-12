Forex, euro interrompe ripresa su dollaro in chiusura Asia

TOKYO, 22 maggio (Reuters) - Si interrompe sul finale della seduta asiatica l'estemporanea risalita dell'euro contro dollaro, indebolita dalla mancata rottura di un livello chiave sui grafici. Nel corso delle ultime sedute gli investitori si sono ricoperti sulle posizioni più brevi in euro in vista del vertice informale dei leader Ue, da cui si aspetta una prima intesa su misure per il rilancio della crescita.