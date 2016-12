Forex, euro in calo ma sopra minimi, visto buon supporto

TOKYO, 8 maggio (Reuters) - L'euro è in calo sul finire della seduta asiatica, sull'incertezza politica emersa in alcuni paesi europei all'indomani del risultato elettorale.

L'interrogativo principale su mercati è legato alla capacità dei nuovi schierameti politici - in Francia e in Grecia soprattutto - di continuare nel risanamento dei conti pubblici, mentre si è fatta avanti la necessità di affrontare anche il problema della crescita.

La situazione in Grecia è particolarmente seguita, dopo che il leader di Nea Demokratica, Antonis Samaras, a cui era stato affidato l'incarico per formare l'esecutivo, ha rassegnato il suo mandato. Il capo dello stato greco affiderà oggi l'incarico al leader del partito di sinistra Syriza.

Ieri il Fmi - attraverso le parole di Lagarde - ha mostrato una nuove flessibilità circa la premura con cui i paesi sono chiamati a rimettere in ordine i loro budget se l'economia è debole, mentre la Germania ha ribadito la sua ferma posizione sul rigore dei conti.

"Mi sembra una situazione abbastanza seria" ha detto Satoshi Okagawa, analista a Sumitomo Mitsui Banking Corp. a Singapore, riferendosi ai risultati elettorali e alle incertezze politiche in Grecia.

"Tutti dicono che l'euro non può andare se non verso il basso, sulla base dei fondamentali economici, ma dicono anche che i dealer sono già andati in questa direzione", aggiunge.