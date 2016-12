Forex, euro frena, pesano dubbi Germania su risultato vertice Ue

NEW YORK, 7 dicembre (Reuters) - Frena l'euro di fronte all'affievolimento delle aspettative sul summit europeo di domani e dopodomani, specie dopo i commenti giunti a fine mattinata da Berlino, improntati al pessimismo sulle possibilità di raggiungimento di un accordo su misure concrete per il contenimento della crisi debitoria.

L'euro tocca nel primo pomeriggio il minimo della seduta sul dollaro a 1,3357, una figura sotto il picco raggiunto ad inizio mattinata.

In attesa anche del meeting Bce di domani - cui si guarda soprattutto per eventuali aperture di Francoforte a un maggiore coinvolgimento nel sostegno del debito della zona euro sul mercato, al di là del possibile taglio dei tassi di 25 punti base - gli operatori sottolineano come la frenata delle quotazioni dell'euro sia stata amplificata dai bassi volumi presenti oggi sul mercato. Si cita allo stesso tempo qualche acquisto a sostegno della valuta unica da parte delle banche centrali asiatiche in area 1,3350-1,3360.

"Diciamo che gli investitori hanno un po' aperto gli occhi. I mercati hanno dato una lettura piuttosto negativa di questi commenti, esattamente nel momento in cui si stava costruendo un fragile ottimismo" spiega lo strategist di Bank of New York Mellon Neil Mellor.

Nonostante la flessione, il cambio euro/dollaro tiene comunque sopra il minimo da una settimana di 1,3334 toccato ieri.

ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3386/87 1,3399 DOLLARO/YEN 77,69/73 77,71 EURO/YEN 104,01/04 104,13 EURO/STERLINA 0,8561/62 0,8589 ORO SPOT 1.732,80/33,55 1.727,65/9,05

