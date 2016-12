Forex, euro poco mosso su dollaro, attesi dati lavoro Usa

LONDRA, 2 dicembre (Reuters) - Sulle piazze europee l'euro resta sostanzialmente stabile sul dollaro, mantenendo i guadagni messi a segno nell'ultima settimana sul biglietto verde, ma senza spingersi più in là.

Alle 10,10 italiane l'euro tratta in frazionale rialzo sul dollaro, in area 1,3482 da 1,3462 dell'ultima chiusura.

La valuta unica si tiene lontano dal picco settimanale di 1,3534 sul biglietto verde, toccato mercoledì in occasione dell'annuncio dell'azione coordinata delle principali banche centrali mondiali a sostegno della liquidità nel sistema finanziario globale.

Gli operatori infatti si riservano una certa cautela in vista della pubblicazione dei dati sulla disoccupazione Usa nel mese di novembre, prevista per oggi, ma soprattutto in attesa di una settimana che si preannuncia decisiva per le sorti della valuta unica.

Il prossimo 9 dicembre, infatti, il Consiglio europeo cercherà di offrire una risposta complessiva alla crisi debitoria che attraversa la regione da due anni e che ora minaccia le economie più grandi del blocco, mettendone a repentaglio la tenuta.

"Il nostro obiettivo è un'unione fiscale, andiamo a Bruxelles con l'obiettivo di modificare i trattati" ha detto il Cancelliere tedesco Angela Merkel in un discorso al Parlamento.

Merkel, che ha ribadito la sua contrarietà agli euro bond e ha sottolineato come la crisi non possa risolversi in un colpo solo ma si debba procedere per piccoli passi, incontrerà il presidente francese Nicolas Sarkozy lunedì per mettere a punto una proposta comune da presentare al summit Ue.

