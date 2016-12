Forex, euro resta sostenuto su dollaro pur sotto massimi

LONDRA, 28 novembre (Reuters) - L'euro in apertura delle contrattazioni europee ha ridotto il rialzo visto nella seduta precedente, ma resta sostenuto ben sopra quota 1,33 contro il dollaro.

Sul mercato si stanno facendo largo speranze che i funzionari europei riescano finalmente a fare qualche progresso per risolvere la crisi del debito questa settimana.

L'attenzione nell'immediato è per le aste a medio lungo in Italia, offerte per 5-8 miliardi di euro con i dealer che scruteranno il livello della domanda e dei rendimenti.

C'è stata una reazione tiepida sul mercato alla notizia che Fitch ha tagliato l'outlook sul rating degli Stati Uniti a negativo, anche se non prevede nessun movimento sul rating attuale, che ha confermato a AAA, fino alla fine del 2013.

L'euro ha anche mostrato una reazione limitata a un articolo sul sito web del quotidiano francese La Tribune secondo cui Standard & Poor potrebbe cambiare l'outlook sul rating francese di Tripla A portandolo a negativo entro i prossimi 10 giorni.

Il dollaro ha esteso il suo rialzo contro yen toccando un massimo di un mese a 78,29 yen sulla piattaforma Ebs per poi ridiscendere verso 77 yen.

ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3335/41 1,3311 DOLLARO/YEN 77,88/90 77,98 EURO/YEN 103,88/93 103,80 EURO/STERLINA 0,8570/73 0,8584 ORO SPOT 1.707,69/9,00 1.710,59/3,20

