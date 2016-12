Forex, euro torna in rialzo sebbene Fmi smentisca aiuti a Italia

NEW YORK, 28 novembre (Reuters) - L'euro in apertura delle contrattazioni statunitensi è ancora in rialzo, sebbene sotto il massimo toccato nella seduta europea di 1,3399 contro il dollaro, sostenuto da ricoperture e da acquisti visti in precedenza da investitori in Medio Oriente e in Asia.

I dealer dicono che il rimbalzo è dovuto più a posizionamenti che ai fondamentali. Aggiungono che l'attenzione è per le aste in vista questa settimana in Italia, Spagna e Francia perchè se si dovessero vedere ancora domande deboli o rendimenti in rialzo ci potrebbero essere nuove pressioni sull'euro.

Inoltre, c'è grande attesa per i prossimi meeting europei dai quali si attendono mosse per superare la crisi della zona euro.

Stamane la moneta unica si era irrobustita sull'ipotesi di un finanziamento all'Italia dal Fondo Monetario Internazionale nonostante un portavoce del Fmi abbia detto che non ci sono discussioni al riguardo.

Il quotidiano La Stampa ha scritto nel fine settimana che il Fmi starebbe preparando un pacchetto di aiuti per l'Italia da 600 miliardi a un tasso del 4-5% per 18 mesi.

Grande attenzione per gli sviluppi della crisi nella zona euro: molte le ipotesi emerse nel week end, mentre Moody's ha parlato di rischio di default multipli.

L'indice del dollaro è in calo di circa l'1% dopo aver toccato un picco di due mesi venerdì scorso. Contro lo yen il biglietto verde è sostanzialmente stabile, mentre perde circa l'1% contro il franco svizzero.

ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3390/92 1,3318 DOLLARO/YEN 77,94/95 77,57 EURO/YEN 104,36/38 103,30 EURO/STERLINA 0,8589/94 0,8601 ORO SPOT 1.717,49/8,91 1.679,15/0,87

